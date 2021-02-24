Полуголая Седокова «подарила себя» защитникам Отечества 

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в Instagram ролик в честь Дня защитника Отечества. Певица предстала перед подписчиками в откровенном полупрозрачном корсете.

Видео появилось в аккаунте артистки вечером 23 февраля. В ролике она демонстрирует свои формы, обтянутые бежевым корсетом со стразами. При этом Седокова принимает соблазнительные позы и призывно облизывает пальчик.

«Вот вас все поздравляют, а я сразу перешла к подаркам. Защищайте нас пожалуйста. Мы это любим и ценим», — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пост экс-участницы «ВИА Гры» позитивно оценили её подписчики. Пользователи отметили, что образ Седоковой хоть и очень сексуальный, но нисколько не пошлый.

«Красота божественная», — написала solodova_.

«У всех будет жаркая ночь благодаря тебе», — констатировала alinagerman.

«Какой кайф», — восхитился kirillicious.