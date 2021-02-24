Вдовец Легкоступовой может рассчитывать на наследство

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее последнего мужа.

При этом стало известно, что Юрий Фирсов, прожив в браке с певицей всего 40 дней, первым обратился к нотариусу для вступления в наследство, поменял замки в квартире Легкоступовой и заявил, что будет там жить.

Жорин опроверг информацию о том, что Фирсову принадлежит лишь незначительная доля в наследстве из-за того, что они были в браке с Легкоступовой чуть больше месяца.

«Супружеская доля Фирсова не имеет ровным счетом никакого значения, ее нет ни в каком имуществе, потому что брак продлился 40 дней (…) Имеет значение то, что принадлежало Валентине Легкоступовой при жизни», — пояснил адвокат.

По его словам, по закону Фирсов «может претендовать на абсолютно все имущество, которое было у Легкоступовой на момент ее смерти».