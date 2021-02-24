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На что может претендовать вдовец Легкоступовой 

Елена Прошина 1 час назад
Вдовец Легкоступовой может рассчитывать на наследство
Фото: с личной страницы Юрия Фирсова в соцсети Facebook
Последний муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов может рассчитывать на долю во всем наследстве, оставленном певицей, так как не имеет значения, как долго они были женаты. Об этом «Пятому каналу» заявил адвокат Сергей Жорин.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее последнего мужа.
При этом стало известно, что Юрий Фирсов, прожив в браке с певицей всего 40 дней, первым обратился к нотариусу для вступления в наследство, поменял замки в квартире Легкоступовой и заявил, что будет там жить.
Жорин опроверг информацию о том, что Фирсову принадлежит лишь незначительная доля в наследстве из-за того, что они были в браке с Легкоступовой чуть больше месяца.

«Супружеская доля Фирсова не имеет ровным счетом никакого значения, ее нет ни в каком имуществе, потому что брак продлился 40 дней (…) Имеет значение то, что принадлежало Валентине Легкоступовой при жизни», — пояснил адвокат.

По его словам, по закону Фирсов «может претендовать на абсолютно все имущество, которое было у Легкоступовой на момент ее смерти».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Сергей Жорин , Юрий Фирсов
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