Успенская в день рождения помирилась с дочерью

Певица Любовь Успенская призналась, что её 67-летие стало одним из лучших дней рождения за всю жизнь. В этот день произошло долгожданное воссоединение матери и дочери.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская находились в затяжной ссоре и не виделись в течение долгих месяцев. Дочь не только вернулась, но и помирилась с родительницей. По словам певицы, всё это время её спасала музыка.

На вечеринке 25 февраля в честь дня рождения Плаксина не появилась. Успенская считает, что после победы над наркотиками шумная компания дочери сейчас будет ни к чему. В качестве подарка маме Плаксина пишет картину.

Это будет один из лучших моих дней рождения. Я рада, что смогла вернуть ребёнка, и даже не мечтала, что это случится именно в день рождения. В общем, гости приезжают с Украины, из Италии, Франции, Монако. Это люди, которые меня поддержали в тяжёлое время. Я закачу пир на весь мир, — сказала артистка накануне празднования.

Успенская рассказала, что Таня сейчас абсолютно адекватная, просто после ДТП она страдала депрессией. Сейчас девушку ожидает челюстно-лицевая операция. Певица верит, что сможет спасти Татьяну, пишет Пятый канал.

В свою очередь Плаксина в соцсети опубликовала фотографию поцелуя со звёздной матерью.

Первой женщиной, которую я поцеловала, была моя мама. С днём рождения! Просто будь! — подписала она фото в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Татьяна Плаксина (@tatiana_plaksin_)

Успенская и Плаксина около года конфликтовали друг с другом. Всё началось с того, что Татьяна пришла на шоу и рассказала, как её тиранила мать. После молодая женщина улетела в США к отцу, продолжая осыпать королеву шансона претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.

Ранее Плаксина рассказала о причине разногласий с матерью. По её словам, в детстве она никогда не просила каких-либо материальных благ, а лишь хотела, чтобы мать проводила с ней время. Наедине им удавалось остаться нечасто, так как рядом со знаменитой певицей практически всегда находились директора и менеджеры, писал NEWS.ru.