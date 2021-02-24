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Покойный актер Дмитрий Писаренко не общался с собственной дочерью и жил с сыном своей жены 

Экспресс газета 2 часа назад
Актер Дмитрий Писаренко жил с сыном своей жены
Фото: кадр из программы
В среду 24 февраля в собственной квартире было найдено тело актера Дмитрия Писаренко. Мужчина скончался в 61 год, причиной смерти называют сердечный приступ.
Пишут о закрытости актера и его одиночестве, однако Дмитрий был женат. Вдова Писаренко — Лариса Бережная уже несколько лет живет в Болгарии, и в нынешних условиях приехать на его похороны не может. Брак они заключили в 2014 году, для обоих это были первые официально оформленные отношения. Но у Дмитрия и у Ларисы растут дети от предыдущих партнеров.
Несовершеннолетнюю дочь Писаренко называют единственной наследницей, при этом они уже много лет не общались. А вот сын Ларисы — Антон Бережной жил в Москве в одной квартире с Дмитрием. Просто в трагический момент его не оказалось дома: уехал по делам в Санкт-Петербург вместе со своей маленькой дочерью.

— Антон все делал по дому, и продукты покупал, и горячую еду готовил. А Дмитрий Валентинович еще был полон сил и имел большие планы на будущее, хотел сделать моноспектакль, — поведала вдова телеканалу «360».

Лариса также рассказала, что в последнее время Писаренко зарабатывал, записывая радио-спектакли и аудиокниги. Но даже когда работы стало меньше, в депрессию не впадал. Собирался разобраться с возникшими у него бюрократическими проблемами и переехать к ней в Варну.

— Приглашали его, так как такую грамотную речь, четкую дикцию и необыкновенный тембр голоса, который мог по четыре персонажа за раз показать, редко можно найти. Но постепенно это пошло на убыль. Сердце износилось, реализовать свой творческий потенциал в Москве он не мог, он в Варне планировал читать русскую классику в местных школах и делать записи на радио. Не успел, — печалится Бережная.

Намеки о пристрастии покойного актера к алкоголю вдова решительно отмела:

— Любил ли он глушить водкой тоску или отчаяние? Нет, такого не было — ни продолжительных эмоциональных спадов, ни поиска повода, чтобы выпить. Он всегда мне говорил: «Не обижайся на меня и пойми, я выпиваю только потому, что мне это нравится». Это издержки профессии.

Организацией похорон занимается сын Ларисы — Антон Бережной. Дату и место сообщат в ближайшее время.
Коллеги скорбят по ушедшему актеру, называя его талантливым и сетуя на то, что у него не вышло себя реализовать в полной мере.

— Мы учились у одного педагога Виктора Ивановича Коршунова в Щепкинском училище. Я считаю, что это был уникальный артист, человек. Редко у кого такая внешность. Эрудированный был очень. Очень большой артист не был реализован ни в Малом театре, ни в Новодраматическом, — пояснил в интервью эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил актер Малого театра Виктор Бунаков.

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Шоу-бизнес , Виктор Коршунов , Виктор Бунаков , Дмитрий Писаренко , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Болгария , Москва , Санкт-Петербург
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