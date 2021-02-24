Актер Дмитрий Писаренко жил с сыном своей жены

В среду 24 февраля в собственной квартире было найдено тело актера Дмитрия Писаренко . Мужчина скончался в 61 год, причиной смерти называют сердечный приступ.

Пишут о закрытости актера и его одиночестве, однако Дмитрий был женат. Вдова Писаренко — Лариса Бережная уже несколько лет живет в Болгарии , и в нынешних условиях приехать на его похороны не может. Брак они заключили в 2014 году, для обоих это были первые официально оформленные отношения. Но у Дмитрия и у Ларисы растут дети от предыдущих партнеров.

Несовершеннолетнюю дочь Писаренко называют единственной наследницей, при этом они уже много лет не общались. А вот сын Ларисы — Антон Бережной жил в Москве в одной квартире с Дмитрием. Просто в трагический момент его не оказалось дома: уехал по делам в Санкт-Петербург вместе со своей маленькой дочерью.

— Антон все делал по дому, и продукты покупал, и горячую еду готовил. А Дмитрий Валентинович еще был полон сил и имел большие планы на будущее, хотел сделать моноспектакль, — поведала вдова телеканалу «360».

Лариса также рассказала, что в последнее время Писаренко зарабатывал, записывая радио-спектакли и аудиокниги. Но даже когда работы стало меньше, в депрессию не впадал. Собирался разобраться с возникшими у него бюрократическими проблемами и переехать к ней в Варну.

— Приглашали его, так как такую грамотную речь, четкую дикцию и необыкновенный тембр голоса, который мог по четыре персонажа за раз показать, редко можно найти. Но постепенно это пошло на убыль. Сердце износилось, реализовать свой творческий потенциал в Москве он не мог, он в Варне планировал читать русскую классику в местных школах и делать записи на радио. Не успел, — печалится Бережная.

Намеки о пристрастии покойного актера к алкоголю вдова решительно отмела:

— Любил ли он глушить водкой тоску или отчаяние? Нет, такого не было — ни продолжительных эмоциональных спадов, ни поиска повода, чтобы выпить. Он всегда мне говорил: «Не обижайся на меня и пойми, я выпиваю только потому, что мне это нравится». Это издержки профессии.

Организацией похорон занимается сын Ларисы — Антон Бережной. Дату и место сообщат в ближайшее время.

Коллеги скорбят по ушедшему актеру, называя его талантливым и сетуя на то, что у него не вышло себя реализовать в полной мере.