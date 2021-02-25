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Милош Бикович назвал Россию своей родиной 

Мир24 и ещё 29 29 минут назад
Сербский актер Милош Бикович назвал Россию своей родиной
Фото: Globallookpress.com
Холоп получил российское гражданство. Сербский актер Милош Бикович давно уже свой в российском кинематографе. Начинал у Михалкова в «Солнечном ударе». Потом были «Лед», «Отель Белград», «Балканский рубеж. А „Холоп“, где актер сыграл роль мажора Гриши, стал самым кассовым российским фильмом. О нашем Милоше Биковиче расскажет корреспондент телеканала „МИР 24“ Дмитрий Забрудский.
Россиян в кино Милош Бикович играет в кино уже лет десять. За это время успел побывать и спортсменом, и военным, и даже Муслимом Магомаевым. Но по-настоящему быть русским ему, оказывается, мешало не отсутствие паспорта, а язык. Почти всех его героев переозвучивали другие актеры.

»Вы не знаете, насколько это тяжелая работа. Вы говорите простейшую вещь, типа— привет! И звукорежиссер говорит: Неа, привет! -Привет! — Нет, привет! Вы не слышите, в чем проблема, то, что вы говорите, вы думаете, что говорите не так. И теряете самодоверие и тут теряется актерская игра», — говорил артист в 2018 году на премьере фильма Без границ.

Милошу Биковичу — 33. Покорять Россию сербский актер начал с фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар» в 2014-м. С тех пор без перерывов «кочует» по комедиям, сериалам и боевикам. В 2018 году Владимир Путин наградил Биковича медалью Пушкина. Вручают ее за заслуги в области культуры и искусства.

«Русский мир — это не только мир русских и православных. Это мир, который порождает духовно осознанного человека. Человека со стержнем, совестью, с традиционной системой ценностей. Эта система строится и защищается на всех фронтах. Один из этих фронтов — фронт ума и сердца — есть культура», — делился в 2018 году актер театра и кино.

«В России я чувствую себя как дома», не раз подчеркивал Милош своих интервью. И сегодня с гордостью выложил пост о получении гражданства в соцсети.

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!» — написал Милош Бикович в Instagram.

На торжественной церемонии принятия присяги, когда будут вручать паспорт, «новый русский» Милош Бикович клятву обещал произнести уже без акцента.
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Шоу-бизнес , Муслим Магомаев , Владимир Путин , Никита Михалков , Милош Бикович
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