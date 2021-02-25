Сербский актер Милош Бикович назвал Россию своей родиной

Россиян в кино Милош Бикович играет в кино уже лет десять. За это время успел побывать и спортсменом, и военным, и даже Муслимом Магомаевым . Но по-настоящему быть русским ему, оказывается, мешало не отсутствие паспорта, а язык. Почти всех его героев переозвучивали другие актеры.

»Вы не знаете, насколько это тяжелая работа. Вы говорите простейшую вещь, типа— привет! И звукорежиссер говорит: Неа, привет! -Привет! — Нет, привет! Вы не слышите, в чем проблема, то, что вы говорите, вы думаете, что говорите не так. И теряете самодоверие и тут теряется актерская игра», — говорил артист в 2018 году на премьере фильма Без границ.

«Русский мир — это не только мир русских и православных. Это мир, который порождает духовно осознанного человека. Человека со стержнем, совестью, с традиционной системой ценностей. Эта система строится и защищается на всех фронтах. Один из этих фронтов — фронт ума и сердца — есть культура», — делился в 2018 году актер театра и кино.

«В России я чувствую себя как дома», не раз подчеркивал Милош своих интервью. И сегодня с гордостью выложил пост о получении гражданства в соцсети.

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!» — написал Милош Бикович в Instagram.

На торжественной церемонии принятия присяги, когда будут вручать паспорт, «новый русский» Милош Бикович клятву обещал произнести уже без акцента.