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Дана Борисова о слитом интимном видео: в этом есть и моя вина 

News.ru 39 минут назад
Борисова отказалась жаловаться из-за слитого интимного видео
Фото: danaborisova_official/instagram.com
Телеведущая Дана Борисова поделилась своей версией слива её интимного видео в Интернет.

Если кто-то постоянно сливает мои интимные видео, значит, в этом есть и моя вина. Стараются недоброжелатели. Но ни о чём жалеть и жаловаться не собираюсь, — отметила она.

По словам телеведущей, она всегда относилась к себе с большой долей самоиронии.
В настоящее время 44-летняя Борисова живёт со своей дочерью Полиной, с которой ей удалось наладить отношения. Год назад девочка, по словам телеведущей, раскидывала всё вокруг, капризничала, часто срывалась и даже ругалась матом, поэтому приходилось быть очень терпеливой.
Борисова также отметила, что вся помощь отца заключается только в назначенных судом 15 тысячах рублей алиментов в месяц. Однако телеведущая зарабатывает благодаря скандальным телевизионным шоу, рекламе и работает штатным сотрудником в Федеральном агентстве новостей (ФАН), передаёт «Экспресс-газета».
Ранее Дана Борисова в беседе с NEWS.ru рассказала, как записывала слитое в Сеть интимное видео, на кадрах которого она занимается самоудовлетворением. По рассказу телеведущей, этой видеозаписи около 7-8 лет и записана она была в период активного употребления запрещённых веществ.
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Шоу-бизнес , Дана Борисова , Экспресс-газета , РИА ФАН
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