СМИ раскрыли детали развода Полины Гагариной 

«СтарХит» рассказал , как началась и почему закончилась история любви певицы Полины Гагариной и ее бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.

Как писал «Рамблер», Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь. В 2020 году стало известно, что певица и фотограф решили расстаться. Причиной их разногласий СМИ называла разницу в доходах.

Певица и фотограф встретились в 2010 году, когда Гагарину снимали для глянцевого журнала. Певицу впечатлила работа Исхакова и она обратилась к нему еще через три года, когда ей понадобились снимки для афиши концертного тура.

«Смс с благодарностью, комментарий к посту в соцсетях, оживленная личная переписка — дальше все развивалось по стандартному сценарию. Вскоре последовало первое, пока еще дружеское, свидание, потом прогулки и встречи в аэропортах, томительное ожидание артистки с гастролей…» — рассказа портал.

Через несколько месяцев отношений Гагарина и Исхаков начали жить вместе, а весной 2014-го в Париже, на Мосту влюбленных, фотограф сделал ей предложение. В сентябре они поженились в Москве и улетели в свадебное путешествие на Мальту.

Исхаков рассказывал, что в Гагариной его привлек сильный характер.

«Я восхищаюсь сильными женщинами, вообще сильными людьми. Сам я человек другого склада. Я по знаку зодиака Рыбы, и этим все сказано. Я спокойный, особо не суечусь. На самом деле Поле было бы тяжело с мужчиной, у которого такой же характер, как у нее», — отмечал он.

Исхаков усыновил ребенка Гагариной от первого брака, а через три года после свадьбы у пары родилась дочь.

Их семью считали идеальной до начала 2020-го, когда появились слухи об их расставании. В декабре они развелись.

«Никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак? Может быть. Жалею ли я о чем-то? — Нет! Благодарен ли я? Конечно, много за что», — так свой развод прокомментировал Исхаков.

СМИ писали, что у Исхакова возникли финансовые трудности — он продавал автомобили и фототехнику. Позже появилась информация о конфликте из-за поездки Гагариной с детьми за границу. Исхаков опасался, что в путешествии его бывшую жену и детей будет сопровождать «человек, статус которого совершенно не ясен».