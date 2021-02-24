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На Жерара Депардье завели уголовное дело за изнасилование 20-летней актрисы 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
На Депардье завели дело за изнасилование актрисы
Фото: globallookpress.com
72-летнего французского актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Об этом 23 февраля сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник из суда. Инцидент якобы произошел в 2018 году в парижском доме кинозвезды, а жертвой мужчины стала 20-летняя актриса.
Сообщается, что следствие было прекращено в 2019 году за отсутствием веских улик, но летом 2020-го его возобновили, в результате чего в декабре было возбуждено уголовное дело.
Адвокат актера заявил журналистам, что его подзащитный отвергает обвинения девушки. Депардье находится на свободе, но под судебным надзором. Он якобы является другом семьи потерпевшей. Согласно некоторым источникам, во время инцидента артисты могли репетировать сцену из художественного произведения, но так ли это или нет, разбираются правоохранительные органы.
Напомним, что французский актер — еще тот герой-любовник, причем не только в кино, но и в жизни. В официальном браке у него родились двое наследников, также он признал двоих внебрачных. В одном из интервью он признался, что всего у него 20 детей от десяти разных женщин, просто от некоторых матерей он откупился деньгами.
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Шоу-бизнес , Париж , Франция
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