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Пэрис Хилтон показала обручальное кольцо за $2 млн 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
Пэрис Хилтон показала обручальное кольцо за $2 млн
Фото: Anton Kositzin/Russian Look/Global Look Press
Актриса Пэрис Хилтон, которой предложил выйти замуж бизнесмен Картер Реум, показала своё обручальное кольцо. Светская львица опубликовала видео, где показан процесс создания украшения.
Кольцо бизнесмен заказал у праправнука Луи Картье Жана Дюссе. Кольцо венчает крупный бриллиант, по бокам оно усыпано более мелкими драгоценными камнями. При создании украшения использовались платина или белое золото, считают эксперты.
Стоимость обручального кольца актрисы оценивается от $1,5 млн до $2 млн Предложение руки и сердца Пэрис Хилтон получила за несколько дней до своего дня рождения, актрисе исполнилось 40 лет. В этот момент она отдыхала на частном острове. Возлюбленный вручил светской львице дорогое украшение, после чего она призналась в соцсетях, что готова провести с избранником «целую вечность».

Моя сказочная мечта сбылась. Это лучший сюрприз на день рождения в моей жизни. Как же хочется стать твоей женой! — поделилась эмоциями актриса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала о неожиданных результатах ДНК-теста, который провела её мать. Исследование показало, что Хилтон приходится родственницей королеве Великобритании Елизавете II и легендарной актрисе Мэрилин Монро.
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Шоу-бизнес , Елизавета II , Мэрилин Монро , Пэрис Хилтон
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