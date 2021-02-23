Лиза Пескова опубликовала редкое фото младшего брата

Наследница пресс-секретаря российского президента обнародовала редкий кадр с подросшим братишкой
23-летняя дочь Дмитрия Пескова разместила на своей странице в Instagram по-настоящему редкий кадр с любимым братом Денни. Самый младший сын пресс-секретаря российского президента живет во Франции с матерью, поэтому о мальчике известно не так уж и много.
Сегодня, 23 февраля, Лиза Пескова решила поздравить родного брата с Днем защитника Отечества, попутно разместив в личном микроблоге несколько снимков, на которых оказался запечатлен 13-летний улыбчивый мальчик, обнимающий добродушного вида собаку.
«Как же я счастлива, что в моей жизни столько защитников! Выкладывать всех не хватило бы карусели, поэтому делюсь с вами свежими фото одного из своих братьев», — призналась дочь Дмитрия Пескова.
«Семья — это Сила, Лизунька»; «Он так вырос за последний год»; «Защитник Отечества», — написали подписчики Лизы в комментариях.
Впрочем, помимо Денни, Михаила и Лизы, которых Дмитрию Сергеевичу родила его вторая супруга Екатерина Солоцинская, у пресс-секретаря Владимира Путина есть и самый старший сын Николай Чоулз-Песков. Сейчас Николаю уже 30 лет, а появился на свет он в самом первом браке Пескова. В то время его женой была Анастасия Буденная. На данный момент государственный деятель состоит в официальных отношениях с известной фигуристкой Татьяной Навкой, с которой воспитывает свою самую младшую дочь — шестилетнюю Надю.