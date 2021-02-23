Брухунова родила себе защитника 

Молодая супруга Евгения Петросяна выложила в инстаграм фотографии с подросшим малышом.
Мальчик, которого назвали Ваганом, появился на свет в сентябре прошлого года.
«Защитника можно родить!» — написала Брухунова.
Фолловеры начали нахваливать малыша, а маму — терзать вопросами.
Впрочем, Брухунова не дает хейтерам разгуляться на своих страничках — неугодных банит, легко вступает в перепалку и не стесняется резко отвечать на не понравившиеся ей вопросы.
«Почему малыш постоянно в головном уборе дома?»
«А как Вы определили, что «все время»? Делать фото секунд 10. Это далеко не все время», — ответила Татьяна.
Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Брухунова рассказала в Instagram, что потоки ненависти, которые обрушились на нее в соцсетях, были заказными, и она знает, кто их оплачивал.