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Москва

Брухунова родила себе защитника 

Ирина Лебедева 1 час назад
Брухунова родила себе защитника
Фото: Instagram
Молодая супруга Евгения Петросяна выложила в инстаграм фотографии с подросшим малышом.
Мальчик, которого назвали Ваганом, появился на свет в сентябре прошлого года.

«Защитника можно родить!» — написала Брухунова.

Фолловеры начали нахваливать малыша, а маму — терзать вопросами.
Впрочем, Брухунова не дает хейтерам разгуляться на своих страничках — неугодных банит, легко вступает в перепалку и не стесняется резко отвечать на не понравившиеся ей вопросы.

«Почему малыш постоянно в головном уборе дома?»

«А как Вы определили, что «все время»? Делать фото секунд 10. Это далеко не все время», — ответила Татьяна.

Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Брухунова рассказала в Instagram, что потоки ненависти, которые обрушились на нее в соцсетях, были заказными, и она знает, кто их оплачивал.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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