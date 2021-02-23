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«Это губительно»: Анна Нетребко отказалась выступать в медицинской маске 

Teleprogramma.pro и ещё 1 36 минут назад
Нетребко возмутилась требованием петь в маске
Фото: globallookpress.com
49-летняя Анна Нетребко — звезда мировой оперы. Обладая лирико-драматическим сопрано, артистка способна исполнять даже самые сложные партии, чем снискала любовь публики практически всего мира. Она выступает с выдающимися оперными певцами на лучших европейских сценах, но не забывает и о родном Мариинском театре, где готовится выйти в роли Турандот в одноименной опере Пуччини. больше по теме
Однако, в условиях пандемии коронавируса гастроли Нетребко по миру приостановлены. Некоторые европейские театры и вовсе закрыты. А какие-то стали выдвигать требования к певцам выступать в медицинских масках. Узнав об этом, Анна Нетребко возмутилась.

Звезда не согласна на такие условия и объяснила свою позицию: «Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую», — заявила о своей позиции Нетребко.

Многие поклонники певицы поддержали ее в комментариях.
Кто-то признал, что даже обывателям дышать в маске сложно, а что тогда может случиться с оперным певцом: «Пусть сами попробуют спеть хотя бы легкую песенку в маске», «Да как же возможно петь в маске?». Смотрите также
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Медицинские маски , Анна Нетребко
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