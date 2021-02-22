Ивлеева назвала поведение Инстасамки неприемлемым 

Дарья Зотеева, известная пользователям Всемирной паутины как Инстасамка, выложила ролик о том, как она лихо наказала визажистов за опоздание.

Девушка обматерила провинившихся и раскурочила их косметику.

Чуть позднее Дарья попыталась изобразить раскаяние, но в итоге оно свелось к обвинению незадачливых работников индустрии красоты во всех смертных грехах.

До этого Зотеева продемонстрировала, как выплескивает содержимое пепельницы в курьера.

Настя Ивлеева, телеведущая и блогер, резко осудила подобное поведение. Об этом она рассказала в Clubhouse.

"Сама ситуация *** в любых проявлениях. Если это постанова — это абсолютно не круто, если это реальная ситуация — то тоже ***. Есть огромное количество способов коммуникаций с некомпетентными сотрудниками. Есть система штрафов — это самое простое. Всё решается вопросом штрафных санкций", — цитирует слова Ивлеевой life.ru.

Как ранее сообщал «Рамблер», Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области, известная в сети под псевдонимом Инстасамка, пожаловалась, что ее облили зеленкой.

В сторис инстаграма девушка выложила ролик — лицо и одежда у нее основательно перепачканы бриллиантовой зеленью, Дарья плачет и ругается почем зря.