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Культовый дуэт Daft Punk объявил о распаде 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 19 минут назад
Культовый дуэт Daft Punk объявил о распаде
Фото: Daft Punk
Культовая группа Daft Punk объявила о распаде, сообщает портал Pitchfork.
Французские электронщики в понедельник выпустили на своем YouTube-канале видео под названием «Эпилог». Восьмиминутный ролик — выдержка из фильма, снятого участниками Daft Punk в 2006 году.
Представитель группы Катрин Фразьер позже подтвердила журналистам информацию о распаде коллектива. Причины не уточняются.
Группа Daft Punk была образована в Париже в 1993 году. Ее участники Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо создали свое особое звучание, миксуя элементы диско, синти-попа, хауса и электро. Мировую известность музыкантам принесли десятки хитов, а также яркие образы: Daft Punk появлялись на своих выступлениях в костюмах роботов, ставших культовыми. В активе группы семь статуэток «Грэмми», в том числе награды за лучший танцевальный/электронный альбом в 2009 и 2014 годах.
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Шоу-бизнес , Париж , Франция
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