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РПЦ запретила Охлобыстину участвовать в политике 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
РПЦ запретила Охлобыстину участвовать в политике
Фото: ТАСС
Иван Охлобыстин, советник Захара Прилепина, руководителя партии «За правду!», хоть в служении и отстранен, но по-прежнему является священником РПЦ.
В последнее время актер активно участвует в политической деятельности, однако пока бороться за депутатское кресло в Государственной думе не планирует.
Охлобыстин призвал вернуть смертную казнь
Но участвовать в работе объединенной на базе «Справедливой России» обязательно будет.

"Я нет, я буду всячески помогать. Мне церковь в свое время запретила участвовать в политике, самому баллотироваться. Я специалист небольшой, что есть, то вложу в дело партии", — цитирует его слова РИА Новости.

Впрочем, Охлобыстин считает, что руководство РПЦ может изменить свое решение. В таком случае он готов побороться за мандат.
Как ранее писал «Рамблер», Иван Охлобыстин продолжает считать Михаила Ефремова, который сейчас отбывает срок за пьяное смертельное ДТП, своим близким другом.
Пока шли суды, он даже написал пьесу для осужденного артиста.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Захар Прилепин , Иван Охлобыстин , РПЦ , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости
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