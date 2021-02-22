РПЦ запретила Охлобыстину участвовать в политике 

В последнее время актер активно участвует в политической деятельности, однако пока бороться за депутатское кресло в Государственной думе не планирует.

Но участвовать в работе объединенной на базе «Справедливой России» обязательно будет.

"Я нет, я буду всячески помогать. Мне церковь в свое время запретила участвовать в политике, самому баллотироваться. Я специалист небольшой, что есть, то вложу в дело партии", — цитирует его слова РИА Новости.

Впрочем, Охлобыстин считает, что руководство РПЦ может изменить свое решение. В таком случае он готов побороться за мандат.

Как ранее писал «Рамблер», Иван Охлобыстин продолжает считать Михаила Ефремова , который сейчас отбывает срок за пьяное смертельное ДТП, своим близким другом.

Пока шли суды, он даже написал пьесу для осужденного артиста.