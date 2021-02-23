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Экс-супруг Волочковой тайно женился на телеведущей 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Бывший муж Волочковой тайно женился на телеведущей
Фото: ТАСС
Бывший муж балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин тайно женился. Его новой супругой стала телеведущая Елена Николаева.
Пара вместе уже два года. Николаева воспитывает всех детей возлюбленного от бывших жён, в том числе 15-летнюю Ариадну от брака с балериной.
Супруги отдохнули на Кольском полуострове, где также отметили день рождения миллионера. Телеведущая поздравила мужа и опубликовала несколько совместных фотографий.

С Днём рождения, муж. В этом году празднуем экстремально, — написала она.

Комментарий к снимку заставил поклонников подумать, что влюблённые узаконили свои отношения.
На фото Николаева и Вдовин позируют на фоне покрытых льдом и снегом кораблей. На другом — держатся за руки и смотрят вдаль.
Как писал NEWS.ru, ранее Вдовин подарил своей новой избраннице кольцо за 25 млн рублей. Подарок оценил дизайнер украшений Влад Терехов. Реакция Волочковой на подарок пока неизвестна. Балерина уверяет, что бывший муж больше десяти лет назад занял у неё $3 млн и не отдаёт до сих пор.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Елена Николаева , Мурманск , Мурманская Область
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