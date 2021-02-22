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Соседов призвал публику «не ходить на Киркорова и Баскова» 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Соседов призвал публику «не ходить на Киркорова и Баскова»
Фото: РИА Новости
Музыкальный критик Сергей Соседов на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» не сдержал эмоций, высказываясь о состоянии нынешней эстрады.
По его мнению, тут все не просто плохо, а очень плохо.
Низкокачественные концертные программы и невысокий исполнительский уровень, не имеющие альтернатив, приучают зрителя к тому, что они — и есть норма.
Получается замкнутый круг, — рассказывает Экспресс Газета.

«Не надо ходить на попсовые концерты, не нужно ходить на Киркорова и Баскова. Их выступления имеют плохой художественный уровень. Это пусто и безвкусно. За внешними богатыми атрибутами — перьями и стразами — ничего нет, кроме мишуры и пустоты», — заявил Сергей.

Соседов не видит в современном шоу-бизнесе артистов уровня Муслима Магомаева и Клавдии Шульженко.
По мнению критика, нынешние эстрадные исполнители рассматривают сцену как площадку для зарабатывания денег, а зрителей— как дойную корову.
Ну а к королю поп-музыки у Соседова особые претензии.

«Зачем Киркорову огромная квартира, которая идет под гардероб? Он бы мне пару пиджаков подарил своих! А то я в одном хожу. Зачем столько пиджаков, скажите? Это неприлично! Но он этого не понимает! Каким бы он ни был высоким, ему не нужны тысячи пиджаков. Можно брать напрокат и отдавать его потом в магазин. Вот и все».

Критик отметил, что в сегодняшних реалиях вместо огромных трат на цыганщину и дурновкусие обеспеченные звезды шоу-бизнеса могли бы переключиться на помощь коллегам и в целом на благотворительность.
Как ранее писал «Рамблер», в одном из своих интервью Соседов нелестно отозвался о вокальных данных Пугачевой и рекомендовал ей «уйти в отставку», предоставив место на сцене для более молодых и талантливых коллег.
Высказывание Соседова вызвало шквал негатива среди представителей отечественного шоу-бизнеса.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Муслим Магомаев , Сергей Соседов , Клавдия Шульженко
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