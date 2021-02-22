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Малахов пришел на передачу в женской блузке 

Ирина Лебедева 1 час назад
Малахов пришел на передачу в женской блузке
Фото: РИА Новости
Андрей Малахов — профессионал ТВ. Даже в тех проектах, где его роль ведущего только лоцманская — вести зрителей верным курсом, он выступает капитаном корабля.
Так и в финале «Танцев со звездами» Андрей элегантно переключил внимание публики на самого себя, появившись в атласной кофточке цвета кофе с молоком, украшенной большим бантом-галстуком..
А потом Малахов еще и предложил всем выбрать, какой его образ запомнился по выпускам шоу больше всего.
Фотографии телеведущего в различных нарядах размещены в его инстаграме. Там несколько снимков, но зацепила внимание фолловеров только та самая шелковая кофточка.

«Образ — блузочка в стиле «секретарский шик». Не перепутали гардеробную?», «Кофточку у жены одолжил»; «Точно такая блузка была у моей сестры в 1980-х годах. Мода возвращается»; «Розовый».

Как ранее писал «Рамблер», телеведущий Андрей Малахов поздравил с днем рождения балерину Анастасию Волочкову, взял ее на руки и попозировал перед фотокамерами.
Видеозапись поздравления артистка разместила в своем Instagram.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Анастасия Волочкова
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