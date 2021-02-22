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Москва

Появилось видео с облитой зеленкой Инстасамкой 

Вадим Дроздов 1 час назад
21 февраля в Москве известную блогера Инстасамку неизвестный облил зеленкой и скрылся. Девушка опубликовала фото и видео с места происшествия в своем Инстаграм.
«Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зеленку», — поделилась она в stories в социальной сети. В зеленке у девушки оказались лицо, руки, куртка и ботинки.
Ранее у Инстасамки произошел скандал с визажистом. Она выгнала мастера из квартиры из-за недовольства их работой. Россиян возмутило такое поведение блогерши. А до этого скандальная блогер выясняла отношения с сервисом "Яндекс. Доставка".
Шоу-бизнес , Видео
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