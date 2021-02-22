Появилось видео с облитой зеленкой Инстасамкой 

21 февраля в Москве известную блогера Инстасамку неизвестный облил зеленкой и скрылся. Девушка опубликовала фото и видео с места происшествия в своем Инстаграм.

«Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зеленку», — поделилась она в stories в социальной сети. В зеленке у девушки оказались лицо, руки, куртка и ботинки.

Ранее у Инстасамки произошел скандал с визажистом. Она выгнала мастера из квартиры из-за недовольства их работой. Россиян возмутило такое поведение блогерши. А до этого скандальная блогер выясняла отношения с сервисом "Яндекс. Доставка".