Рудова сфотографировалась абсолютно голой 

В сети обсуждают смелую фотографию Натальи Рудовой. Она выложила в инстаграм свой снимок, где предстает перед фолловерами совершенно обнаженной.

37-летняя Рудова — большая поклонница фитнеса. Она находится в прекрасной форме и может похвастаться стройным гибким телом.

Поводом для эпатажа стала реакция подписчиков на одно из ее предыдущих фото в купальнике. Хейтеры сочли, что приличная женщина не станет демонстрировать свое тело на публику.

«Спрячь! Уйди в тень! Не отсвечивай! Будь как все! Будь меньше, чем все! Будь серой мышью! Так учили нас в школе, так говорят своим детям, так рождается зажатое общество и люди, которые не могут проявить себя. Голая женщина-шлюха, Дура, чья-то игрушка, ТОЛЬКО В УМЕ ОГРАНИЧЕННОГО ЧЕЛОВЕКА! Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины, на которую вы смотрите, это ваша проблема, и только ваша! Желание унизить, принизить, ткнуть пальцем это желание рассказать о ваших КОМПЛЕКСАХ. Мое тело и то как я выгляжу, не может влиять ни на мой талант ни на многогранность моей души. Это лишь проекция Вашего внутреннего Мира и того каким вы его в себе вырастили», -резко отчитала недоброжелателей Наталья.

Как ранее сообщал «Рамблер», у Рудовой было несколько фанатов, которые ей серьезно досаждали.

Один из них узнал ее адрес, часто поджидал ее у дома и стучал в дверь. Актрисе пришлось даже обратиться в полицию, но из-за отсутствия состава преступления ей не могли помочь.