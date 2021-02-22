Друг Михалкова обругал Петросяна за гигантское состояние

Российские юмористы Евгений Петросян Елена Степаненко всё никак не закончат судебные тяжбы по поводу раздела имущества. Эксперты считают, что за годы карьеры и совместного брака у них накопились миллиарды рублей: 1,25 млрд стоит вся недвижимость, земля, автомобили и прочее имущество, и ещё два млрд — на счетах пары.

Услышав о таких баснословных деньгах, друг Никиты Михалкова , сценарист и режиссёр Александр Адабашьян пришёл в ужас. Он не смог сдержать негодования и назвал Петросяна «посредственным артистом», пишет «Экспресс газета».

Печально, что выступления весьма посредственных артистов пользуются таким спросом. Однажды я видел их номера по телевизору и сначала подумал, что это монтаж. Настолько реакция зрителей была неестественной — те едва ли не целовали Петросяну руки, как папе римскому, — признался Адабашьян.

Однако он уверен, что юмористы действительно заработали свои деньги честно, другой вопрос, что это весьма прискорбно — что этот юмор имеет такой бешеный успех, добавил режиссёр.

Он считает, что за такие деньги Петросян и Степаненко должны благодарить «волосатую руку» рынка, определяющую то, что приносит деньги. Видимо, такие настали времена, что пошлость стала нормой и очень дорого продаётся, подвел итог режиссёр.