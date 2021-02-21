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Москва

Мон рассказала о неудачной пластической операции 

Ирина Лебедева 1 час назад
У Мон не прижилась силиконовая грудь
Фото: Instagram
Алиса Мон в эфире телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что сделала несколько пластических операций. И не все они были удачными.
Алиса решила бороться с возрастными изменениями радикально и подписалась на несколько коррекций сразу.

«Мне позвонили и спросили: не хотели бы вы поучаствовать в программе, которая вам сделает то, то и то. Я позвонила своим подругам, которые мне сказали: «Пять минут позора и ты красавица». Сделали мне грудь, сделали фейслифтинг — подтянули низ лица, шею, еще сделали верхнюю блефаропластику, потому что нижняя уже была», — приводит слова исполнительницы Экспресс Газета.

Но одна из операций закончилась плохо. Силиконовые импланты не хотели приживаться. У Мон начала сильно болеть грудь.
Через месяц пришлось ложиться на повторную процедуру. К счастью, на этот раз все прошло хорошо.
Как ранее писал «Рамблер», уже восемь лет певица живет одна. В 2012 году она ушла от супруга Сергея Муравьева, который сделал из нее звезду.
Автор хита «Подорожник» сильно ревновал Мон и избивал ее при каждой семейной ссоре.
В результате певица бросила все и вернулась на родину в Иркутскую область.
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Шоу-бизнес , Сергей Муравьев , НТВ
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