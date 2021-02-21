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Блогера Инстасамку облили зеленкой 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Блогера Инстасамку облили зеленкой
Фото: Instagram
Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области, известная в сети под псевдонимом Инстасамка, пожаловалась, что ее облили зеленкой.
В сторис инстаграма девушка выложила ролик — лицо и одежда у нее основательно перепачканы бриллиантовой зеленью, Дарья плачет и ругается почем зря.
С ее слов получается так, что на улице к ней подошел незнакомец и плеснул в лицо зеленкой.

«Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще?»— говорит Зотеева.

Инстасамка в последнее время раз разом попадает в скандалы, которые сама же и провоцирует.
То в курьера содержимым пепельницы метнула, то визажистов вытолкала взашей.
В сети многие считают, что ее видеоролики — постановочные, сделанные и выложенные для привлечения подписчиков.
Как ранее писал «Рамблер», возлюбленный популярного блогера Инстасамки Олег Еропкин задолжал коммунальным службам за свет и газ, на него подали в суд.
У молодых людей, которые вместе уже около двух лет, нет своего жилья, и они регулярно меняют съемные квартиры.
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