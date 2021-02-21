Блогера Инстасамку облили зеленкой 

Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области , известная в сети под псевдонимом Инстасамка, пожаловалась, что ее облили зеленкой.

В сторис инстаграма девушка выложила ролик — лицо и одежда у нее основательно перепачканы бриллиантовой зеленью, Дарья плачет и ругается почем зря.

С ее слов получается так, что на улице к ней подошел незнакомец и плеснул в лицо зеленкой.

«Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще?»— говорит Зотеева.

Инстасамка в последнее время раз разом попадает в скандалы, которые сама же и провоцирует.

То в курьера содержимым пепельницы метнула, то визажистов вытолкала взашей.

В сети многие считают, что ее видеоролики — постановочные, сделанные и выложенные для привлечения подписчиков.

Как ранее писал «Рамблер», возлюбленный популярного блогера Инстасамки Олег Еропкин задолжал коммунальным службам за свет и газ, на него подали в суд.

У молодых людей, которые вместе уже около двух лет, нет своего жилья, и они регулярно меняют съемные квартиры.