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Москва

Сын Ротару пожаловался на мать 

Ирина Лебедева 55 минут назад
Сын Ротару пожаловался, что не может дозвониться матери
Фото: Instagram
Руслан Евдокименко, единственный сын Софии Ротару, в сторис инстаграма пожаловался, что вечно не может дозвониться до матери.
Ее телефон все время занят. В доказательство Руслан выложил скриншот экрана.
«Когда звонишь, но ты занята», — написал он.
Как ранее писал «Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк Софии Ротару под Киевом.
Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.
Владения певицы расположены в поселке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра, в сосновой роще, вдали от оживленной трассы.
Ротару приобрела недвижимость 15 лет назад. Изначально на участке стоял деревянный дом, который певица обложила кирпичом, придав ему причудливую форму.
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Шоу-бизнес , София Ротару
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