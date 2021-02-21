Садальский потребовал убрать Лободу и Аксюту с «Голоса» 

«Сборище профнепригодных продолжается! Зрители возмущаются… Даже не пытаются-поправить! Пипл и так схавает
Лобода, по прежнему красавица, без бюстгальтера, похоже…, продолжает бухать (похоже), публичное одиночество сама поет, сама танцует,.
Узкий диапазон знаний — у… всего жюри, видно и слышно, это главная фишка сегодняшнего ТВ.
Бездарности в креслах лишены музыкального слуха и знаний, абсолютные профаны.
Если бы не Нагиев, который после всех высказываний, спасает ситуацию.
СОГЛАСИТЕСЬ… Что это неприемлемо, вторая передача "ГОЛОС"-отстой и позор 1 каналу!
А вам нравится? Прочь Лободу и Аксюту с первого канала— безвкусица полная!»
«Только сегодня об этом подумала, интеллектуальный провал в головах жюри налицо, сложно слушать, банальность в каждой фразе», «Вчера посмотрела! В шоке. Печально, что это становится нормой жизни», «Невозможно смотреть! Стыд».