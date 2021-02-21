Садальский потребовал убрать Лободу и Аксюту с «Голоса» 

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Станислав Садальский возмущен подбором наставников на восьмой сезон шоу «Голос. Дети».

Свое мнение он высказывал уже после первого выпуска телепередачи.

А после второго актер уже перестал стесняться в выражениях, опубликовав гневный пост в инстаграме:

«Сборище профнепригодных продолжается! Зрители возмущаются… Даже не пытаются-поправить! Пипл и так схавает

Лобода, по прежнему красавица, без бюстгальтера, похоже…, продолжает бухать (похоже), публичное одиночество сама поет, сама танцует,.

Узкий диапазон знаний — у… всего жюри, видно и слышно, это главная фишка сегодняшнего ТВ.

Бездарности в креслах лишены музыкального слуха и знаний, абсолютные профаны.

Если бы не Нагиев, который после всех высказываний, спасает ситуацию.

СОГЛАСИТЕСЬ… Что это неприемлемо, вторая передача "ГОЛОС"-отстой и позор 1 каналу!

А вам нравится? Прочь Лободу и Аксюту с первого канала— безвкусица полная!»

Фолловеры дружно поддержали Садальского.