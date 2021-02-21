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Садальский потребовал убрать Лободу и Аксюту с «Голоса» 

Ирина Лебедева 53 минуты назад
Садальский потребовал убрать Лободу и Аксюту с «Голоса»
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский возмущен подбором наставников на восьмой сезон шоу «Голос. Дети».
Свое мнение он высказывал уже после первого выпуска телепередачи.
А после второго актер уже перестал стесняться в выражениях, опубликовав гневный пост в инстаграме:

«Сборище профнепригодных продолжается! Зрители возмущаются… Даже не пытаются-поправить! Пипл и так схавает

Лобода, по прежнему красавица, без бюстгальтера, похоже…, продолжает бухать (похоже), публичное одиночество сама поет, сама танцует,.

Узкий диапазон знаний — у… всего жюри, видно и слышно, это главная фишка сегодняшнего ТВ.

Бездарности в креслах лишены музыкального слуха и знаний, абсолютные профаны.

Если бы не Нагиев, который после всех высказываний, спасает ситуацию.

СОГЛАСИТЕСЬ… Что это неприемлемо, вторая передача "ГОЛОС"-отстой и позор 1 каналу!

А вам нравится? Прочь Лободу и Аксюту с первого канала— безвкусица полная!»

Фолловеры дружно поддержали Садальского.

«Только сегодня об этом подумала, интеллектуальный провал в головах жюри налицо, сложно слушать, банальность в каждой фразе», «Вчера посмотрела! В шоке. Печально, что это становится нормой жизни», «Невозможно смотреть! Стыд».

Как ранее сообщал «Рамблер», в ночь на Новый год Народную артистку СССР Нину Сазонову избил родной сын, написал на своей странице в Instagram актер Станислав Садальский. О трагедии в семье актрисы он рассказал в день ее рождения.
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Шоу-бизнес , Нина Сазонова , Станислав Садальский
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