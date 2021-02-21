Зверева призналась, что страдала наркозависимостью 

Саша Зверева , активная сторонница здорового образа жизни, рассказала, что в бытность солисткой группы «Дэмо» употребляла запрещенные препараты.

«Ко мне пришла эта темная сторона в двадцать лет — на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоубизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день», — призналась Зверева.

Сейчас Саша — многодетная мама, она перебралась жить в Соединенные Штаты.

В инстаграме она активно общается с поклонниками из России по темам рождении воспитания детей, а также пропагандирует здоровый образ жизни.

Как ранее писал «Рамблер», певица является также противником искусственных изменений тела.

В том числе артистке не приходится по душе и идея сделать прививку от коронавируса.

Недавно Саша Зверева заявила, что готова расстаться с супругом-американцем, если тот решится на подобную меру.