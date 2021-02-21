Разин уверен: звезды"попали" с ЖКХ из-за любви к халяве

В последнее время отечественные селебрити стали жаловаться на непомерный груз счетов за жилищно-коммунальные услуги.

И все чаще в СМИ появляется информация о том, что тот или иной представитель шоу-бизнеса должен за коммуналку большую сумму.

Оказывается, многим звездам жилье в элитных комплексах досталось по дешевой цене, а то и вовсе по бартеру.

По словам продюсера, застройщики таким образом заманивают покупателей — раз такая известная личность приобрела в их домах квартиру, значит, там жить действительно хорошо и престижно.

«Вот так большинство наших звезд и попало, подставив и простых граждан. Кстати, многие ещё попали и на апартаментах, поскольку без прописки остались. А коммунальные платежи — огромные! Наши звезды залезли в элитные дома, не имея денег, на халяву. Но кричали, что купили квартиру сами, а застройщики их имена в рекламе использовали, обманывая граждан», — приводит слова Разина «Московский комсомолец».

Андрей «своих» подопечных предупреждал, чтобы те реально оценивали свои возможности.

«Я им сразу сказал, никаких элитных домов! Дима Тревога, Денис Медведев, пожалуйста, живут в Красногорске или же в деревне Путилково. Дима платит около 5400 рублей за коммунальные услуги, Денис то же самое. А один у меня артист платит 45000 рублей за коммуналку и в обморок падает! В Москве! Потому, что на халяву получил».

По оценке Разина, Галкин с Пугачевой должны платить за свой замок в деревне Грязь не менее 80 тысяч рублей в месяц.

«Ориентировочно могу сказать, сколько стоят коммунальные платежи в Грязи. Я купил рядом, в Мешково, думаю, порядка 80 000 рублей в месяц. К слову, у меня аналогичная гостиница в Сочи столько стоит, правда, там 4500 квадратных метров».

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