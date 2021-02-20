Максим Аверин расплакался в эфире у Малахова 

Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин расплакался в эфире телеканала «Россия 1», вспомнив о смерти матери.

К выходу восьмого сезона «Склифосовского» съемочная группа сериала пришла в студию передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Малахов напомнил, что с НИИ скорой помощи имени Склифосовского у Аверина связаны личные переживания — в этой больнице оперировали его мать.

У Аверина на глазах выступили слезы. Он извинился и рассказал, что о смерти матери ему сообщили во время съемок «Склифосовского».

«Мы снимали сезон три года назад, я даже знаю кадр, когда мне позвонили и сообщили это. Я вышел на улицу… Я понимал, что стоит группа и ждет. Я вернулся, доснялся и уехал», — рассказал артист.

Как писал «Рамблер», ранее в интервью «Московскому комсомольцу» Максим Аверин рассказал, что в марте прошлого года потерял брата Геннадия, который умер от сердечной недостаточности. В последние годы братья не общались. «Он не хотел меня принимать. А я не хотел принимать его неприятие», — объяснял Аверин.