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Максим Аверин расплакался в эфире у Малахова 

Вероника Полынина 1 час назад
Максим Аверин расплакался в эфире у Малахова
Фото: РИА Новости
Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин расплакался в эфире телеканала «Россия 1», вспомнив о смерти матери.
К выходу восьмого сезона «Склифосовского» съемочная группа сериала пришла в студию передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!».
Малахов напомнил, что с НИИ скорой помощи имени Склифосовского у Аверина связаны личные переживания — в этой больнице оперировали его мать.
У Аверина на глазах выступили слезы. Он извинился и рассказал, что о смерти матери ему сообщили во время съемок «Склифосовского».

«Мы снимали сезон три года назад, я даже знаю кадр, когда мне позвонили и сообщили это. Я вышел на улицу… Я понимал, что стоит группа и ждет. Я вернулся, доснялся и уехал», — рассказал артист.

Как писал «Рамблер», ранее в интервью «Московскому комсомольцу» Максим Аверин рассказал, что в марте прошлого года потерял брата Геннадия, который умер от сердечной недостаточности. В последние годы братья не общались. «Он не хотел меня принимать. А я не хотел принимать его неприятие», — объяснял Аверин.
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Шоу-бизнес , Максим Аверин , Андрей Малахов , Московский комсомолец
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