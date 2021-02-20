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Москва

Косметолог раскрыла тайны Пугачевой 

Вероника Полынина 1 час назад
Пугачеву заподозрили в новой пластической операции
Фото: Instagram
Косметолог рассказала о новых эстетических процедурах Аллы Пугачевой.
После одного из недавних видео Пугачевой в Instagram поклонники обратили внимание на заметно увеличившиеся в объеме губы Примадонны.
Косметолог Марта Орлова уверена, что это не неудачный макияж, а следы инъекций.
Орлова отметила, что Пугачева в своей жизни неоднократно прибегала к операциям и косметологическим процедурам. Она уже делала эндоскопический лифтинг лба, smas-лифтинг и несколько раз обращалась к блефаропластике.

«К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и усадки тканей», — сказала она «Комсомольской правде».

Как писал «Рамблер», ранее Алла Пугачева рассказывала, что из-за того, что ей противопоказан общий наркоз, она прибегала лишь к «маленьким подтяжкам». «Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа, и в принципе хорошие друзья — пластические хирурги», — утверждала Примадонна в программе «Ты не поверишь!» в феврале 2020 года.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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