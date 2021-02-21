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Москва

Куклачев попросил не завидовать его пенсии 

Елена Прошина 1 час назад
Куклачев попросил не завидовать его пенсии
Фото: РИА Новости
Дрессировщик Юрий Куклачев отметил, что получает большую пенсию благодаря заслугам перед страной, и попросил не завидовать выплатам. Об этом сообщает РИА ФАН.
Как писал «Рамблер», ранее «Телепрограмма» рассказала, какие пенсии получают российские знаменитости.
По данным издания, самая маленькая пенсия — 12 тысяч рублей — у музыканта Юрия Лозы. За ним следует телеведущая Роза Сябитова (14 тысяч в месяц).
Куклачеву начисляют 45 тысяч рублей с учетом прибавки за звание народного артиста, а актеры Юрий Стоянов и Лариса Лужина (народный артист России и народная артистка РСФСР) получают по 62 тысячи рублей каждый.

«Есть такое слово — зависть. А что нам завидовать? Вы трудитесь, как мы трудимся, чтобы вас Отечество отметило — вот это самое главное. А как реагировать на зависть? Не обращать внимания», — так прокомментировал публикацию Куклачев.

Он подчеркнул, что дополнительные 30 тысяч дают всем народным артистом — он такой не один.
Также дрессировщик вспомнил обвинения в жестком обращении с животными. Их причиной, по его мнению, также стала зависть.

«Видят, какая популярность у Куклачева, а он их [кошек — прим.ред.] током бьет, на сковородку сажает. Ну больной мозг! От зависти головной мозг начинает заболевать психически, понимаете, на нервной почве. Это очень плохо», — подчеркнул он.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Куклачев , Роза Сябитова , Юрий Стоянов , Лариса Лужина
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