Куклачев попросил не завидовать его пенсии 

Как писал «Рамблер», ранее «Телепрограмма» рассказала , какие пенсии получают российские знаменитости.

По данным издания, самая маленькая пенсия — 12 тысяч рублей — у музыканта Юрия Лозы. За ним следует телеведущая Роза Сябитова (14 тысяч в месяц).

Куклачеву начисляют 45 тысяч рублей с учетом прибавки за звание народного артиста, а актеры Юрий Стоянов Лариса Лужина (народный артист России и народная артистка РСФСР) получают по 62 тысячи рублей каждый.

«Есть такое слово — зависть. А что нам завидовать? Вы трудитесь, как мы трудимся, чтобы вас Отечество отметило — вот это самое главное. А как реагировать на зависть? Не обращать внимания», — так прокомментировал публикацию Куклачев.

Он подчеркнул, что дополнительные 30 тысяч дают всем народным артистом — он такой не один.

Также дрессировщик вспомнил обвинения в жестком обращении с животными. Их причиной, по его мнению, также стала зависть.