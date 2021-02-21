Экс-солистка «Пропаганды» стала жертвой мошенника 

Неизвестный человек выманил у певицы Вики Ворониной 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ

Воронина, как сообщал «Рамблер», — бывшая вокалистка группы «Пропаганда». В сентябре она начала переписываться в одном из мессенджеров с мужчиной, который пообещал ей помочь с продвижением ее новой песни в социальной сети «ВКонтакте».

В начале января они заключили договор, согласно условиям которого композиция должна была в течении 18 дней находиться в топе чарта в соцсети. Воронина заплатила за это мужчине 350 тысяч, но тот не исполнил взятые на себя обязательства. Певица потребовала вернуть ей деньги. Мужчина отказался. Тогда Воронина обратилась с заявлением в полицию.

В январе блогерша Кира Сорокина также заявила в полицию о мошенничестве. Она рассказала, что по переписке в WhatsApp познакомилась c неким Андреем К. Он сообщил ей, что является депутатом, и пообещал помочь по работе, а позже попросил дать деньги в долг. Сорокина перевела ему более 260 тысяч рублей. После этого мужчина перестал ей писать, а на ее звонки стал отвечать грубо и с угрозами.

В июне сотрудники одной из инвестиционных компаний предложили 82-летнему ученому Зауру Мирзоеву вложить деньги под 12,7% годовых. Он согласился, подписал несколько договоров и перевел 1,2 миллиона рублей. В январе телефоны фирмы перестали отвечать. Мирзоев приехал в ее офис в Москве и выяснил, что фирма его больше не занимает. После этого он обратился с заявлением в полицию.