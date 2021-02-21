Тодоренко порассуждала о книгах и восхитила поклонников 

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Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фото в голубом бикини и рассказала, какие именно книги посоветовала бы себе двадцатилетней, будь у нее такая возможность.

«На этом фото меня все устраивает!» — подписала она снимок, на котором стоит в купальнике рядом с пальмой.

Тодоренко также опубликовала список книг по саморазвитию и психологии, которые бы ей стоило бы прочесть в возрасте 20 лет.

Поклонники также дали рекомендации по книгам и восхитились фигурой телеведущей.

«Регина, и внутри, и снаружи просто красотка», «Шикарная», «Отличный загар», — отметили они.

Как сообщал «Рамблер», ранее Регина Тодоренко рассказала, что романтический вечер 14 февраля завершился для нее поездкой в больницу с маленьким сыном. По словам телеведущей, они с мужем, музыкантом Владом Топаловым , хотели посмотреть шоу «Маска», однако в этот момент их сын Майкл стал пунцового цвета.

Тодоренко и Топалов срочно отвезли ребенка в больницу, где выяснилось, что у него произошла острая аллергическая реакция на кедровые орехи.