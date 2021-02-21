Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Дочь Заворотнюк исключила своё участие в ток-шоу 

Елена Прошина 1 час назад
Дочь Заворотнюк исключила своё участие в ток-шоу
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк призналась в Instagram, что ей регулярно звонят продюсеры скандальных шоу и предлагают «огромные деньги» за рассказ о состоянии матери. Девушка подчеркнула, что слишком уважает родительницу, чтобы согласиться на это.
Заворотнюк призналась, что долго не решалась написать пост на эту тему, но вопросы, касающиеся здоровья её матери, по ее словам, висят над ней «как дамоклов меч». Она подчеркнула, что последние два года стали для неё самыми тяжёлыми в жизни. При этом Анна заявила, что не хочет, чтобы ее жалели.
По ее словам, ей надоели звонки журналистов, люди, которые считают, что история с болезнью Анастасии Заворотнюк — пиар-ход, а также бесконечные приглашения на шоу с обещаниями «заплатить кучу денег».
«Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах», — написала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Девушка добавила, что не обсуждает здоровье матери, поскольку боится «даже колыхать воздух» на эту тему, и всякий раз при подобных разговорах ей становится больно. По словам Анны, чтобы справиться с ситуацией, она регулярно занимается с психологом.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», ходил слух, что Анастасия Заворотнюк приняла участие в съемках программы Андрея Малахова «Прямой эфир». СМИ связались с сотрудницей киностудии имени Горького, где снимают популярное ток-шоу. По ее словам, ночью 16 октября сотрудникам киностудии настрого запретили выходить из гримерок и администраторских комнат, а также попросили их выключить мобильные телефоны. Руководство тогда заявило, что на студию приедет актриса, которую «никто не должен видеть». Коллектив решил, что речь шла именно о Заворотнюк.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов , Анна Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение