Дочь Заворотнюк исключила своё участие в ток-шоу 

Анна Заворотнюк призналась в Instagram, что ей регулярно звонят продюсеры скандальных шоу и предлагают «огромные деньги» за рассказ о состоянии матери. Девушка подчеркнула, что слишком уважает родительницу, чтобы согласиться на это.

Заворотнюк призналась, что долго не решалась написать пост на эту тему, но вопросы, касающиеся здоровья её матери, по ее словам, висят над ней «как дамоклов меч». Она подчеркнула, что последние два года стали для неё самыми тяжёлыми в жизни. При этом Анна заявила, что не хочет, чтобы ее жалели.

По ее словам, ей надоели звонки журналистов, люди, которые считают, что история с болезнью Анастасии Заворотнюк — пиар-ход, а также бесконечные приглашения на шоу с обещаниями «заплатить кучу денег».

«Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах», — написала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Девушка добавила, что не обсуждает здоровье матери, поскольку боится «даже колыхать воздух» на эту тему, и всякий раз при подобных разговорах ей становится больно. По словам Анны, чтобы справиться с ситуацией, она регулярно занимается с психологом.