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«Послала человека на три буквы»: озвучены новые факты про Бортич 

Елена Прошина 55 минут назад
«Послала человека на три буквы»: озвучены новые факты про Бортич
Фото: РИА Новости
Актриса Александра Бортич, призывавшая к акциям протеста в России, замужем за сыном депутата, получает до 300 тысяч за съемочный день и не стесняется по работе посылать человека на три буквы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Егор Арефьев.
Как сообщал «Рамблер», ранее режиссер Никита Михалков прокомментировал заявления актеров Александры Бортич и Павла Деревянко, которые нелестно отозвались о российских властях, призывая молодых людей отстаивать свои права на улицах. Режиссер выразил недоумение, чем могут быть недовольны в стране люди, которые получают по 200-300 тысяч рублей за съемочный день. Также стало известно, что Бортич замужем за обеспеченным человеком, а ее свекр — российский политик.
По мнению Арефьева, у Бортич в целом неплохо сложилась жизнь в России.

«Как работает непростая голова современной, демократически настроенной, прогрессивной актрисы? Приезжает из Белоруссии и без образования, поработав в баре, становится суперзвездой за счет лица, а не актерского дара. Съемочный день — до 300 тысяч рублей. Деньги получает или от «Газпрома» (сериалы и фильмы ТНТ, ТВ3), или от Фонда кино», — отметил он.

Корреспондент также напомнил, что актриса улыбается, когда ей напоминают о том, как она «однажды по работе капризно послала человека на три буквы по телефону».

«При этом всем: «насилие, которое происходит в стране», переживает очень тяжело — потому что имеет «обостренное чувство справедливости»», — иронично подчеркнул он.

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Шоу-бизнес , Павел Деревянко , Александра Бортич , Никита Михалков , Газпром , Комсомольская правда
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