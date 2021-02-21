«Послала человека на три буквы»: озвучены новые факты про Бортич 

Актриса Александра Бортич , призывавшая к акциям протеста в России , замужем за сыном депутата, получает до 300 тысяч за съемочный день и не стесняется по работе посылать человека на три буквы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Егор Арефьев.

Как сообщал «Рамблер», ранее режиссер Никита Михалков прокомментировал заявления актеров Александры Бортич и Павла Деревянко , которые нелестно отозвались о российских властях, призывая молодых людей отстаивать свои права на улицах. Режиссер выразил недоумение, чем могут быть недовольны в стране люди, которые получают по 200-300 тысяч рублей за съемочный день. Также стало известно, что Бортич замужем за обеспеченным человеком, а ее свекр — российский политик.

По мнению Арефьева, у Бортич в целом неплохо сложилась жизнь в России.

«Как работает непростая голова современной, демократически настроенной, прогрессивной актрисы? Приезжает из Белоруссии и без образования, поработав в баре, становится суперзвездой за счет лица, а не актерского дара. Съемочный день — до 300 тысяч рублей. Деньги получает или от «Газпрома» (сериалы и фильмы ТНТ, ТВ3), или от Фонда кино», — отметил он.

Корреспондент также напомнил, что актриса улыбается, когда ей напоминают о том, как она «однажды по работе капризно послала человека на три буквы по телефону».