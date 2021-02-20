Лазарев ответил хейтерам на гей-сплетни 

За прошедшие 20 лет чего только про меня не писали. Я так спокойно к этому отношусь, ведь всё это — новости одного дня. 80% того, что обо мне пишут, полная чушь, поэтому реагировать на это не вижу смысла. Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу! — приводит слова музыканта Sobesednik.ru.