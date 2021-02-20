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Москва

Мексиканская топ-модель принимала участие в похищении людей 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Топ-модель принимала участие в похищении людей
Фото: РЕН ТВ
В Мексике местная Мисс штата Лора Ромеро оказалась замешана в похищении людей. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 20 февраля.
Уточняется, что девушка активно вела блог в Instagram, где публиковала снимки с фотосессий и имела много подписчиков. Никто не мог заподозрить, что она участница мексиканской банды, которая занимается похищением и торговлей людьми.
По данным полиции, Ромеро не только занималась организацией, но и сама участвовала в преступных действиях. Следствие также не исключается ее причастность к убийствам.
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Шоу-бизнес , Мексика
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