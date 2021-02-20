Актрису Вяткину пытались взорвать гранатой

Актрису петербургского Театра музыкальной комедии Викторию Вяткину пытались взорвать гранатой. Страйкбольный боеприпас примотали клейкой лентой на дверь квартиры девушки на Кирочной улице в Санкт-Петербурге . Полицейских вызвала сама знаменитость, которая сильно испугалась, обнаружив столь необычный «подарок». Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», при попытке обезвреживания граната сдетонировала, облив силовиков краской.

«Виктория нашла презент примотанным скотчем к двери своей квартиры на Кирочной. На место приехали копы, поняли, что граната страйкбольная и сняли её — старались аккуратно, но она всё равно сдетонировала и облила их краской», — отмечается в сообщении.

После просмотра камер видеонаблюдения стражи порядка вышли на свет двух подозреваемых, которых задержали по горячим следам. Это молодые люди в возрасте 21 и 24 лет. Они отпущены под подписку о невыезде. Сейчас правоохранители пытаются разобраться в их мотивах.

Среди одной из версий — месть отвергнутого возлюбленного. Как следует из страницы красотки в социальных сетях, несколько месяцев назад она пережила тяжелое расставание с молодым человеком. Соседи рассказывают, что у актрисы всегда было много влиятельных поклонников, которые буквально заваливали ее цветами и дорогими подарками. Возможно, один из них не смог смириться с отказом и решил припугнуть Вяткину. Следствие продолжается.