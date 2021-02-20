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Москва

Вдова Андрея Мягкова отказалась прийти на похороны мужа 

ИД «Собеседник» 19 минут назад
Вдова Мягкова отказалась прийти на похороны мужа
Фото: АГН "Москва"
Место Анастасии Вознесенской рядом с гробом актера на сцене МХТ им. Чехова осталось пустым.
20 февраля в МХТ им. Чехова прошло прощание с Андреем Мягковым. Актер умер на руках жены — Анастасии Вознесенской. Однако ее поведение во время траурной церемонии немало удивило собравшихся.

— Потрясающий артист, педагог, прекрасный человек, — вспоминал Мягкова, выступая на сцене, актер Игорь Золотовицкий — Как мы завидовали, будучи студентами, нашим товарищам, кто был старше на курс, ведь им преподавал Мягков! Последний курс его не распределился (выпускников не взяли на работу в театры. — Прим. Sobesednik.ru), и он бросил преподавание.

«Значит я плохой педагог, чего-то недодал», — говорил Мягков. Вот такой он был человек!
Он просил нас переходить с ним на ты, ему так было легче общаться с нами, речь была не о панибратстве. Его человеческие качества — такая редкость.
Студентка последнего курса Андрея Мягкова рассказала, как он пытался пристроить своих студентов, и переживал, что ничего не вышло.

— Это была такая трагедия для него, ведь он вкладывал всю душу в нас. Для него наша неудача стала ударом, — призналась актриса. — Но были такие времена, перестройка, в тот год никого из нашего курса не взяли. Он помогал нам учить отрывки, звонил в театры, пытался нас пристроить, полностью занимался нами. Мы все для него были, как дети.

Пришедшие проститься с Мягковым искали глазами в зале вдову артиста Анастасию Вознесенскую, с которой Андрей Васильевич прожил всю жизнь. Коллеги и поклонники хотели выразить женщине свои соболезнования. Однако, к удивлению собравшихся, никто вдову Мягкова рядом с гробом ее мужа так и не увидел.
Обычно на сцене у гроба в первых рядах сидят члены семьи усопшего. На прощании с Мягковым сидения долгое время пустовали, затем их заняли артисты.
Корреспондент Sobesednik.ru поинтересовалась у сотрудников МХТ им. Чехова, придет ли Анастасия Вознесенская на похороны собственного мужа.

— Ее нет и скорее всего не будет, — ответила нам представительница театра. — Она себя плохо чувствует.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Игорь Золотовицкий , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , ИД "Собеседник"
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