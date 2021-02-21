Внучку Валерии отвезли в больницу 

По его словам, со здоровьем девочки все в порядке — в больницу ее привезли на плановое УЗИ. Шульгин отметил, что его дочь — молодец, в клинике она ни разу не заплакала.

Как писал «Рамблер», дочь 22-летнего Шульгина и его жены Лианы родилась 1 января 2021 года. Девочку назвали Селин.

Валерия рассказала, что ее сын устроил праздник на выписку супруги — заказал корзины с цветами, воздушные шары, скрипачей и аниматоров в костюмах мишек Тедди.