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Москва

Внучку Валерии отвезли в больницу 

Мария Иванова 1 час назад
Внучку Валерии отвезли в больницу
Фото: Instagram
Внучку певицы Валерии показали врачам. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на отца девочки, блогера Арсения Шульгина.
По его словам, со здоровьем девочки все в порядке — в больницу ее привезли на плановое УЗИ. Шульгин отметил, что его дочь — молодец, в клинике она ни разу не заплакала.
Как писал «Рамблер», дочь 22-летнего Шульгина и его жены Лианы родилась 1 января 2021 года. Девочку назвали Селин.
Валерия рассказала, что ее сын устроил праздник на выписку супруги — заказал корзины с цветами, воздушные шары, скрипачей и аниматоров в костюмах мишек Тедди.
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Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия , Московский комсомолец
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