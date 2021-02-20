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Москва

«Сделали хирурги»: Долина шокировала поклонников 

Елена Прошина 47 минут назад
Долину заподозрили в пластических операциях
Фото: РИА Новости
Фотография Ларисы Долиной, опубликованная в Instagram стилиста Натальи Панченко, привела фанатов певицы в восторг. Однако они заподозрили, что за подобным преображением артистки могут стоять пластические хирурги.
Как сообщал «Рамблер», в последнее время Лариса Долина заметна постройнела и помолодела. На съемках музыкальной премии «Золотой граммофон» в декабре прошлого года Долина стала главной сенсацией. Коллеги, зрители и журналисты сошлись во мнении, что артистка выглядит значительно моложе своих лет.
Восхищение у поклонников Долиной вызвала и ее фотография в фиолетовом топе с открытыми плечами, опубликованная Панченко. Образ артистки дополнили длинные серьги и макияж с акцентом на губы.

«Господи, она шикарна!» — прокомментировала фото rozhdestvenka_ya.

«Глаз не оторвать», — отметила svetlana_uda_love.

«Она просто богиня красоты», — уверена patimatm_official.

Однако некоторые поклонники заподозрили, что артистка отлично выглядит не только благодаря отлично подобранной одежде и макияжу.

«Если ее так сделали хирурги, то топ», — отметили они.

Ранее, комментируя слухи о том, что причиной ее преображения стали новые отношения, Долина заявила, что не исключает этого.
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Шоу-бизнес , Наталья Панченко
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