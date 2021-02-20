Собчак высмеяла жалобы Бони на дорогую «коммуналку» 

«Рамблер» писал, что ранее Виктория Боня сравнила стоимость коммуналки в России и Европе. Она отметила, что содержание недвижимости в Монако ей обходится в круглую сумму, так как только счета за электричество составляют 500 евро в месяц (около 44 500 рублей). При этом плата за «коммуналку» в московской квартире не превышает 12 тысяч рублей.

«Такие расходы непосильны даже для принца Альберта. Вика, а ты что ожидала от Монако?» — иронично поинтересовалась Собчак.

Она также подчеркнула, что «тоска по Отечеству загнала Боню в самый потаенный уголок — ностальгию по российским ценам».

Ранее Боня рассказала, что за один поход в супермаркет в Монако она тратит около 200 евро (почти 18 тысяч рублей). По ее словам, упаковка из шести рулонов туалетной бумаги там стоит около 360 рублей, а шесть яиц — 274 рубля.