Никас Сафронов рассказал о тратах на «коммуналку» 

Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro признался, что оплачивает не только свои коммунальные счета, но и своих братьев из другого города. Больше всего денег у него уходит на платежи за обслуживание собственной большой столичной квартиры, совмещенной со студией.

Сафронов подчеркнул, что разбираться в многочисленных квитках ему помогает помощница. Несмотря на то, что художник платит за себя в Москве и ещё за своих братьев, живущих в Ульяновске, он ни разу не просрочил ни один платёж. Уверяет — заплатил и спит спокойно.

«У меня на верхнем этаже все время горит свет, в моей студии. Я заплатил в месяц только за свет 24 тысячи рублей», — привел пример Сафронов.

Он добавил, что в России лояльно относятся к неплательщикам: никто никого не выселяет. Коммунальщики, по его словам, придерживаются позиции, что если у человека есть доходы, то рано или поздно он всё равно заплатит. Пенсионерам в этом отношении приходится тяжело, поскольку пенсии в России очень невысокие, резюмировал художник.