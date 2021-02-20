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Никас Сафронов рассказал о тратах на «коммуналку» 

Елена Прошина 27 минут назад
Никас Сафронов рассказал о тратах на «коммуналку»
Фото: РИА Новости
Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro признался, что оплачивает не только свои коммунальные счета, но и своих братьев из другого города. Больше всего денег у него уходит на платежи за обслуживание собственной большой столичной квартиры, совмещенной со студией.
Сафронов подчеркнул, что разбираться в многочисленных квитках ему помогает помощница. Несмотря на то, что художник платит за себя в Москве и ещё за своих братьев, живущих в Ульяновске, он ни разу не просрочил ни один платёж. Уверяет — заплатил и спит спокойно.

«У меня на верхнем этаже все время горит свет, в моей студии. Я заплатил в месяц только за свет 24 тысячи рублей», — привел пример Сафронов.

Он добавил, что в России лояльно относятся к неплательщикам: никто никого не выселяет. Коммунальщики, по его словам, придерживаются позиции, что если у человека есть доходы, то рано или поздно он всё равно заплатит. Пенсионерам в этом отношении приходится тяжело, поскольку пенсии в России очень невысокие, резюмировал художник.
Ранее, как сообщал «Рамблер», другие российские звёзды поделились информацией о своих тратах на «коммуналку». Так, жена певца Стаса Костюшкина Юлия заявила, что за счёт жилищно-коммунальные услуги в московской квартире составляет около 5 тысяч рублей в месяц — летом чуть меньше, зимой чуть больше. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская проживает в квартире на Рублевском шоссе. Она заявила, что в зависимости от времени года платит за все услуги ЖКХ от 13 до 18 тысяч рублей в месяц.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Никас Сафронов , Армен Джигарханян
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