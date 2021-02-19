Харламов обиделся на Панина 

В интервью Панин заявил, что не «хоронит себя как актера», а просто «не хочет стоять рядом с Гариком „Бульдогом“ Харламовым и „балалаечником“ Слепаковым».

«Я гений», — добавил Панин.

Харламов опубликовал этот отрывок интервью у себя в Instagram и смонтировал его с кадрами из видеоигры, где персонажа забивают балалайкой.

«Получается, мы со Слепаковым зря стоим и ждем тебя, Леша? Сказал бы раньше, а то стоим как дураки. Балалайка замерзла», — подписал видео Харламов.

Как ранее писал «Рамблер», в том же интервью Алексей Панин назвал себя извращенцем и заявил, что ему не интересен секс вдвоем.