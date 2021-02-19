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Харламов обиделся на Панина 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Харламов обиделся на Панина
Фото: РИА Новости
Комик Гарик Харламов обиделся на актера Алексея Панина после его интервью для Youtube-проекта «Алена, блин!».
В интервью Панин заявил, что не «хоронит себя как актера», а просто «не хочет стоять рядом с Гариком „Бульдогом“ Харламовым и „балалаечником“ Слепаковым».

«Я гений», — добавил Панин.

Харламов опубликовал этот отрывок интервью у себя в Instagram и смонтировал его с кадрами из видеоигры, где персонажа забивают балалайкой.

«Получается, мы со Слепаковым зря стоим и ждем тебя, Леша? Сказал бы раньше, а то стоим как дураки. Балалайка замерзла», — подписал видео Харламов.

Как ранее писал «Рамблер», в том же интервью Алексей Панин назвал себя извращенцем и заявил, что ему не интересен секс вдвоем.

«Я, извините, трахаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу», — заявил Панин.

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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Алексей Панин
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