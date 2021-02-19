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Тодоренко рассказала, что потратила на «Орле и Решке» миллион долларов 

Passion.ru 24 минуты назад
Тодоренко потратила на «Орле и Решке» миллион долларов
Фото: Instagram
Одна из самых ярких ведущих «Орел и Решка» Регина Тодоренко рассказала порталу Peopletalk о приятных воспоминаниях, связанных с проектом. Звезда вспомнила, что первый ее выпуск был снять на Мальдивах с Колей Сергой. К тому же ей досталась золотая карта.

«Впервые в жизни я жила так красиво! Свой белый песчаный пляж, дайвинг, невероятного цвета вода… Я шиканула! Но после этого были съемки в Эфиопии, поэтому контрасты я прочувствовала очень сильно», —делится Регина.

Тодоренко призналась, что потратила за все сезоны шоу около миллиона долларов. И это неудивительно — в выпусках ведущий с золотой картой действительно наслаждался «сладкой жизнью».
Напомним, что ранее сын Регины Тодоренко попал в больницу. У малыша началась аллергическая реакция на кедровый орех. Мишу пришлось отвезти в госпиталь.
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Шоу-бизнес , Регина Тодоренко , Эфиопия
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