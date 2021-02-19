У Сергея Жигунова забрали квартиру за долги 

В 2017 году продюсерская компания Жигунова взяла кредит на производство фильма на сумму более 36 млн рублей. Актер и его жена Вера Новикова выступили поручителями по кредиту и отдали в залог всю свою недвижимость: две квартиры, четыре земельных участка, дом, баню и гараж.

Однако вернуть заем компания Жигунова не смогла, и банк начал забирать личное имущество семьи актера.

Квартира на Мосфильмовской улице площадью 103 квадратных метра была выставлена на продажу, но покупателей не нашлось. Тогда она перешла в собственность банка, при этом ее стоимость была занижена на 25%.

Жигунов попытался оспорить в Никулинском суде Москвы право собственности банка на спорную квартиру, однако ему это не удалось. Суд принял решение в пользу кредитной организации.

Ранее «Рамблер» писал, что Сергей Жигунов заявил о намерении судиться со СМИ, сообщившим о наличии у него проблем с психикой.