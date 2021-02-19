Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

У Сергея Жигунова забрали квартиру за долги 

Вероника Полынина 1 час назад
У Сергея Жигунова забрали квартиру за долги
Фото: РИА Новости
Актер и продюсер Сергей Жигунов проиграл суд против банка, который забрал его квартиру за долги, пишет «Московский комсомолец».
В 2017 году продюсерская компания Жигунова взяла кредит на производство фильма на сумму более 36 млн рублей. Актер и его жена Вера Новикова выступили поручителями по кредиту и отдали в залог всю свою недвижимость: две квартиры, четыре земельных участка, дом, баню и гараж.
Однако вернуть заем компания Жигунова не смогла, и банк начал забирать личное имущество семьи актера.
Квартира на Мосфильмовской улице площадью 103 квадратных метра была выставлена на продажу, но покупателей не нашлось. Тогда она перешла в собственность банка, при этом ее стоимость была занижена на 25%.
Жигунов попытался оспорить в Никулинском суде Москвы право собственности банка на спорную квартиру, однако ему это не удалось. Суд принял решение в пользу кредитной организации.
Ранее «Рамблер» писал, что Сергей Жигунов заявил о намерении судиться со СМИ, сообщившим о наличии у него проблем с психикой.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Вера Новикова , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение