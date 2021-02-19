Лолита раскрыла имя нового возлюбленного 

Лолита Милявская рассекретила имя нового возлюбленного и поставила точку в вопросах о замужестве.
«К штампу в паспорте я давно уже отношусь не так серьезно, как в ранней юности. Хотя чистых страниц там еще достаточно. Подтверждаю! У меня семейные отношения. Но в этот раз мы решили обойтись без традиционного ЗАГСа», — заявила она в интервью «Дням.ру».
Певица объяснила, что они с возлюбленным «решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом», что теперь их можно называть мужем и женой.
Кроме того, Лолита впервые назвала своего нового мужчину по имени.
«У меня роман с Романом!» — заявила она.
Напомним, что в новогоднем выпуске программы «Маска» Лолита Милявская неожиданно заявила, что вышла замуж в шестой раз. Позже она заставила общественность усомниться в правдивости своих слов, рассуждая о том, что не готова к браку. Потом она вновь заявила, что состоит «в отношениях семейных».
Как писал «Рамблер», впервые о появлении ухажера после расставания с пятым по счету мужем Дмитрием Ивановым артистка заикнулась в ноябре 2019 года. Певица тогда лишь отметила, что «молодой человек — приятный и состоятельный». Позже стало известно, что избраннику 57-летней артистки 49 лет. Больше о нем ничего не известно.