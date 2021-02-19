Лолита раскрыла имя нового возлюбленного 

Лолита Милявская рассекретила имя нового возлюбленного и поставила точку в вопросах о замужестве.

«К штампу в паспорте я давно уже отношусь не так серьезно, как в ранней юности. Хотя чистых страниц там еще достаточно. Подтверждаю! У меня семейные отношения. Но в этот раз мы решили обойтись без традиционного ЗАГСа», — заявила она в интервью «Дням.ру».

Певица объяснила, что они с возлюбленным «решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом», что теперь их можно называть мужем и женой.

Кроме того, Лолита впервые назвала своего нового мужчину по имени.

«У меня роман с Романом!» — заявила она.

Напомним, что в новогоднем выпуске программы «Маска» Лолита Милявская неожиданно заявила, что вышла замуж в шестой раз. Позже она заставила общественность усомниться в правдивости своих слов, рассуждая о том, что не готова к браку. Потом она вновь заявила, что состоит «в отношениях семейных».