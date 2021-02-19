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Москва

Бортич рассказала о зарплате после претензий Михалкова 

Мария Иванова 3 часа назад
Бортич рассказала о зарплате после претензий Михалкова
Фото: Instagram
Актриса Александра Бортич заявила, что соглашается сниматься в авторском кино, на котором нельзя много заработать. О своих доходах она рассказала в интервью YouTube-каналу «вДудь».

«Я подустала в какой-то момент слышать, что я очень дорогая, очень занятая. А я такая: «Так нет, так присылайте мне [сценарии — прим.ред.]», — подчеркнула Бортич.

Она не стала отвечать на вопрос о стоимости своего съемочного дня, отметив, что стоит он «всегда по-разному», но не больше 300 тысяч рублей.

«Я знаю, что есть слух про какие-то 300 тысяч, которые я получаю, я посмеялась, я не там еще», — заключила она.

Как писал «Рамблер», ранее режиссер Никита Михалков рассказал, что Бортич получает 200 тысяч рублей за съемочный день. Его возмутило, что при этом она участвует в акциях протеста оппозиции.

«Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей идти на баррикады, бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? В которой за один съемочный день ты зарабатываешь 200 тысяч рублей. Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» — обратился к ней режиссер.

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Шоу-бизнес , Александра Бортич , Никита Михалков
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