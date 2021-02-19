Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

На Инстасамку и ее бойфренда-блогера подали в суд из-за долга по ЖКХ 

Газета.Ru 1 час назад
На Инстасамку подали в суд из-за долга по ЖКХ
Фото: Газета.Ru
Блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) и ее бойфренд-блогер Олег Еропкин задолжали 8,8 тыс. руб. за коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что на Еропкина подали в суд из-за долгов по ЖКХ. Молодые люди встречаются около двух лет, живут в арендном жилье.
Ранее сообщалось, что кинопрокатная компания TenLetters переозвучит персонажа мультфильма "100% Волк" после скандала с Инстасамкой. Это случилось после того, как в сеть попало видео, на котором она оскорбляет пришедших к ней домой визажисток, используя нецензурную лексику, и выбрасывает их вещи за дверь. Свой поступок Дарья объяснила тем, что визажистки якобы опоздали к назначенному времени.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Газета.Ru: последние новости
Врач рассказал, что Алибасов неизлечимо болен Врач рассказал, что Алибасов неизлечимо болен Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге Ургант пошутил про страницу Путина в социальных сетях Ургант пошутил про страницу Путина в социальных сетях
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
01:44
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
Происшествия Криминал
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
01:01
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
Происшествия
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
00:16
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
Происшествия Новости Москвы
Видео разминирования местности в Карабахе
01:44
Видео разминирования местности в Карабахе
Армия
Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз
00:39
Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз
Армия
Видео выброски десанта и техники под Волгоградом
01:42
Видео выброски десанта и техники под Волгоградом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение