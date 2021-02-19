Вдовец Легкоступовой стал бомжом

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Спустя полгода яхтсмен Юрий Фирсов наконец-то вступил в право наследства. После смерти супруги вдовец Легкоступовой получил одну четвертую доли в квартире, где он всего лишь несколько месяцев прожил с певицей.

Фирсов в очередной раз обвинил старшую дочь жены Анетту Бриль в расхищении имущества Валентины Легкоступовой. По словам вдовца, женщина не только «приватизировала» все нажитое супругой непосильным трудом, но и также прихватила немало вещей, принадлежащих ненавистному отчиму. Сильнее всего Фирсова огорчает, что из квартиры певицы бесследно исчез его рюкзак, в котором находилась крупная денежная сумма — 30 тысяч долларов.

«Исчезло много вещей: концертные наряды Вали, шубы, ювелирка, которую я ей дарил. Пропало все!» — негодует Юрий в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Слова Фирсова подтверждает его юрист Евгений Бобков, по словам которого получается, что вдовец исполнительницы хита «Ягода-малина» в буквальном смысле слова оказался бомжом. Сейчас яхтсмену приходится жить в гостинице и питаться в столовой.

«Некрасиво, когда тебя оставляют бомжом на улице», — посетовал яхтсмен.