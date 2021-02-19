Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Пропало все!»: вдовец Легкоступовой стал бомжом 

Экспресс газета и ещё 3 39 минут назад
Вдовец Легкоступовой стал бомжом
Фото: Лариса Кудрявцева
Спустя полгода яхтсмен Юрий Фирсов наконец-то вступил в право наследства. После смерти супруги вдовец Легкоступовой получил одну четвертую доли в квартире, где он всего лишь несколько месяцев прожил с певицей.
Фирсов в очередной раз обвинил старшую дочь жены Анетту Бриль в расхищении имущества Валентины Легкоступовой. По словам вдовца, женщина не только «приватизировала» все нажитое супругой непосильным трудом, но и также прихватила немало вещей, принадлежащих ненавистному отчиму. Сильнее всего Фирсова огорчает, что из квартиры певицы бесследно исчез его рюкзак, в котором находилась крупная денежная сумма — 30 тысяч долларов.

«Исчезло много вещей: концертные наряды Вали, шубы, ювелирка, которую я ей дарил. Пропало все!» — негодует Юрий в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Слова Фирсова подтверждает его юрист Евгений Бобков, по словам которого получается, что вдовец исполнительницы хита «Ягода-малина» в буквальном смысле слова оказался бомжом. Сейчас яхтсмену приходится жить в гостинице и питаться в столовой.

«Некрасиво, когда тебя оставляют бомжом на улице», — посетовал яхтсмен.

Валентина Легкоступова умерла полгода назад из-за последствий закрытой черепно-мозговой травмы. Дети певицы в случившемся винят исключительно Юрия Фирсова, который якобы спаивал артистку ради корыстных целей. На днях младший сын Легкоступовой Матвей впервые рассказала о непростых взаимоотношениях с постоянно выпивающим отчимом. По словам молодого человека, ему даже как-то пришлось ночевать в подъезде, так как Фирсов напал на него с двумя ножами.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Экспресс газета: последние новости
«Аж глаз не видно»: опухшего Корчевникова не узнали зрители «Аж глаз не видно»: опухшего Корчевникова не узнали зрители «Похоже, бухая»: шоу «Голос. Дети» закончилось грандиозным скандалом из-за поведения Лободы «Похоже, бухая»: шоу «Голос. Дети» закончилось грандиозным скандалом из-за поведения Лободы Сын-фрик переделал гроб для Елены Яковлевой Сын-фрик переделал гроб для Елены Яковлевой
Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Андрей Малахов , Юрий Фирсов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение