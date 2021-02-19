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Собчак высмеяла Боню за жалобу на дорогую «коммуналку» 

News.ru 2 часа назад
Собчак высмеяла Боню за жалобу на дорогую «коммуналку»
Фото: РИА НОВОСТИ
Телеведущая Ксения Собчак высмеяла слова модели о дорогих услугах ЖКХ на её вилле в Монако. Накануне экс-участница «Дома-2» Виктория Боня сказала, что ей приходится платить по 500 евро (примерно 44 500 рублей) за свет в Европе.

О, ужас! 45 тысяч рублей в месяц! Такие расходы непосильны даже для принца Альберта. Вика, а ты что ожидала от Монако? — написала Собчак у себя в Telegram-канале.

Тоска по родине загнала Боню в самый потаённый уголок: ностальгию по российским ценам, продолжила иронизировать телеведущая.
Недвижимость Бони находится на берегу Лазурного побережья — за её обслуживание приходится отдавать круглую сумму ежемесячно. При этом за московское жильё телеведущая платит около 12 тысяч рублей в месяц.
Ранее NEWS.ru писал, что звезда постоянно проживает в Монако и часто приезжает на родину, недвижимость у неё есть в обеих странах. При этом она сетовала, что в Монако, если вовремя не оплатить счета ЖКХ, сразу всё отключают и не дают никаких послаблений.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Собчак , Монако , Москва
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